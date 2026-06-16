FOSHAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinin Diejiao kasabası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ejderha Teknesi Festivali'ni ejderha teknesi yarışıyla kutladı.
25 metre uzunluğundaki teknelerle kasabanın dar ve kıvrımlı nehrindeki S, C ve L biçimli virajları hızla geçen katılımcılar, kıyasıya mücadele etti.
Son Dakika › Güncel › Ejderha Teknesi Festivali Foshan'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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