Ejderha Teknesi Festivali Foshan\'da Coşkuyla Kutlandı

FOSHAN, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinin Diejiao kasabası, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ejderha Teknesi Festivali'ni ejderha teknesi yarışıyla kutladı.

25 metre uzunluğundaki teknelerle kasabanın dar ve kıvrımlı nehrindeki S, C ve L biçimli virajları hızla geçen katılımcılar, kıyasıya mücadele etti.