Ejderha Teknesi Yarışı: Geleneksel Çin Halk Kültürü - Son Dakika
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Ejderha Teknesi Yarışı: Geleneksel Çin Halk Kültürü

Ejderha Teknesi Yarışı: Geleneksel Çin Halk Kültürü

Ejderha teknesi yarışı, Çin'in güneyinde yaygın olan en önemli halk kültürü etkinliklerinden biridir. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinin Ruian ilçesinde renkli sahneleri betimleyen şair Ye Shi, ejderha teknelerinin her köyden alana yayıldığını ve yarışmak için bayraklar ve davul sesleriyle birlikte yükseldiğini ifade etmiştir. Ruian'daki ejderha teknesi üretim tesislerine siparişler yağarken, köyler kendi teknelerini üretmek için birbiriyle yarışmaktadır.

23.05.2024 19:19
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1. Ejderha teknelerinden görüntüler

Ejderha teknesi yarışı, Çin'de Ejderha Teknesi Fesivali'nin geleneklerinden ve özellikle Çin'in güneyinde yaygın olan en önemli halk kültürü etkinliklerinden biri.

Song Hanedanı şairi Ye Shi, kendi memleketi olan Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Wenzhou kentinin Ruian ilçesindeki renkli sahneleri betimlerken, "Her köyden ejderha tekneleri alana yayıldığında, bayraklar ve davul sesleri etrafta yükselmek için yarışıyor" ifadelerini kullanmış. Bu sözler, o dönemde ejderha teknesi yarışının ne kadar popüler olduğunu kanıtlar nitelikte.

An itibarıyla Ruian'daki çeşitli ejderha teknesi üretim tesislerine sipariş yağıyor. Köyler kendi "köy teknelerini" üretmek için birbiriyle yarışırken, etkinlikler sırasında hünerlerini sergilemek için hazırlanıyor.

Xinhua Küresel Servisi tarafından hazırlandı.

Kaynak: Xinhua

Zhejiang, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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