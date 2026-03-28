Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı, sözleşmeli eğitim personeli alım sürecine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. Yerleştirmeler sonrası boş kalan kadrolar için ek atama başvurularının 28-30 Mart tarihleri arasında alınacağı açıklandı.

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN İKİNCİ ŞANS

Yapılan açıklamada, daha önce gerçekleştirilen yerleştirme sürecinin ardından bazı pozisyonların boş kaldığı belirtilerek, bu kadrolar için yeni başvuru hakkı tanındığı ifade edildi. Buna göre, sözlü sınavdan 70 ve üzeri puan almasına rağmen herhangi bir tercihe yerleşemeyen adaylar, ek atama sürecine başvurabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvurular, 28-30 Mart tarihleri arasında online olarak alınacak. Adaylar, e-Devlet bilgileriyle sisteme giriş yaparak kendilerine uygun boş kontenjanları tercih edebilecek.

SONUÇLAR 1 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Açıklamaya göre, yerleştirmeler sözlü sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar ise 1 Nisan'da Milli Eğitim Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Doktora ve üzeri akademik unvana sahip öğretmenler mezuniyet alanlarından; uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip adaylar ise görev yaptıkları alanlardan başvuruda bulunabilecek.

Yetkililer, adayların başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri ve süreci belirtilen tarihler içinde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.