Ekim Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde Ekim Apartmanı'nın yıkılarak, 42 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı 3 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Ekim Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 42 kişi yaşamını yitirdi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Akkaya, Tamer Erginkoç ve Cüneyt Akkaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünde, dosya kapsamındaki mevcut deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Müşteki avukatları, savcının görüşüne katılmadıklarını belirterek, sanıkların "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan cezalandırılmalarını istediler.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için davayı 19 Haziran'a erteledi.