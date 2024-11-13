Ekmek Fırınlarına Hijyen Denetimi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Altıeylül Belediyesi ekipleri, Altıeylül ilçesindeki ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi yaptı.

Ekmek fırınlarında genel hijyen denetimi ile çıkan ekmeklerin gramaj denetimi, genel temizlik denetimi ve ekmek fiyatlarının kontrolünü yapan zabıta ekipleri ayrıca ruhsat, depo ve üretim kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekmek fırınlarındaki satış ve üretim alanlarında yapılan denetimlerde görülen eksiklikler zabıta ekipleri tarafından tutanak tutularak iş yeri sahiplerine bildirildi.

Zabıta Daire Başkanlığında görevli Zabıta Komiseri Salih Demir, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Altıeylül Belediyesi olarak ortak bir denetim yaptık. Denetlemede görmüş olduğumuz eksiklikleri tebligat olarak fırın sahiplerine bildirdik. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıdalar tüketmeleri, ekmeklerin daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırlanması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Denetlemelerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.