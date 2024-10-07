Ekmek Fiyatlarına Ceza Uygulaması - Son Dakika
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Ekmek Fiyatlarına Ceza Uygulaması

Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyat tarifesini aşan işletmelere 100 bin ila 1 milyon lira ceza kesiyor.

07.10.2024 12:17
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Ticaret Bakanlığı, ekmek fiyat tarifesini aşan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulandığını bildirerek, "Halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda maddesi olan ekmek fiyatı üzerinde yapılan spekülatif fiyat hareketlerinin toplumun genel refahını doğrudan etkilediğine işaret edildi.

Ekmek fiyat tarifelerinin ticaret ve esnaf odalarınca yürürlüğe konulduğunun aktarıldığı açıklamada, fiyat tarifelerinin ekmeğin azami satış fiyatı üzerinden belirlendiği, bu tarifeler üzerinde yapılan fiyatlandırmalar konusunda şikayetler alındığında da gerekli denetimlerin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca "haksız fiyat artışı" olarak değerlendirildiği ve gerekli idari para cezalarının uygulandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışı yapan iş yerlerine 100 bin liradan 1 milyon liraya varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, halkımızın temel gıdası olan ekmek konusunda herhangi bir haksız kazanç veya fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizmek isteriz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Ekmek, Son Dakika

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