Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nin 2024-2025 yılı 2. Çalıştayı'nda iklim değişikliği konusu masaya yatırıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu "Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 2024-2025 yılı 2. Çalıştayı da program dahilindeki okullardaki öğrenci, öğretmen ve yöneticiler, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, TMMOB'ye bağlı Ziraat Odası Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ile Tepebaşı Belediyesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Ada Değirmencioğlu açılış konuşmasını yaptı. Eskişehir Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, açılış konuşmasında, "Biz Eko Okullar ve çevre bilincine sahip eğitimciler, çevreciler aslında önemsediğimiz en önemli konu siz çocukların geleceği. Sürdürülebilir bir yaşam içerisinde sizlerin temiz, sağlıklı ve çevresel birçok tehditlerden uzak yaşanabilir bir dünyada yaşamınızı, gençlik ve yetişkinlik yıllarında devam etmesini istiyoruz" dedi.

Çevre Çocuk Meclisi 2. Çalıştayı'nın teması; küresel ısınma, iklim değişikliği bunlara bağlı olarak su kıtlığı, tarım ve hayvancılık konusunda oluşan tehditler oldu. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuklara, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunlara neden olan etkenlere ilişkin bilgi verildi. Ardından ise TMMOB'a bağlı Ziraat Odası Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, tarım-hayvancılık ve su kıtlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çözüm önerileri konulu sunumunu yaptı.

Çalıştayın sonunda ise Eskişehir Kent Konseyi Çevre Sağlık Grubu tarafından tiyatral drama gösterisi gerçekleştirildi.