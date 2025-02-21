Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı

Geniş Video İzle

Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi, 2024-2025 yılı 2. Çalıştayı'nda iklim değişikliği, su kıtlığı ve tarım-hayvancılık konularını ele aldı. Çalıştayda çocuklara iklim değişikliğinin etkileri ve çözüm önerileri hakkında bilgi verildi.

21.02.2025 13:13  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin paydaşı olduğu uluslararası çevre eğitim programı Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nin 2024-2025 yılı 2. Çalıştayı'nda iklim değişikliği konusu masaya yatırıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paydaşı olduğu "Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar" projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi 2024-2025 yılı 2. Çalıştayı da program dahilindeki okullardaki öğrenci, öğretmen ve yöneticiler, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Ahmet Kapanoğlu, TMMOB'ye bağlı Ziraat Odası Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder ile Tepebaşı Belediyesi yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Ada Değirmencioğlu açılış konuşmasını yaptı. Eskişehir Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, açılış konuşmasında, "Biz Eko Okullar ve çevre bilincine sahip eğitimciler, çevreciler aslında önemsediğimiz en önemli konu siz çocukların geleceği. Sürdürülebilir bir yaşam içerisinde sizlerin temiz, sağlıklı ve çevresel birçok tehditlerden uzak yaşanabilir bir dünyada yaşamınızı, gençlik ve yetişkinlik yıllarında devam etmesini istiyoruz" dedi.

Çevre Çocuk Meclisi 2. Çalıştayı'nın teması; küresel ısınma, iklim değişikliği bunlara bağlı olarak su kıtlığı, tarım ve hayvancılık konusunda oluşan tehditler oldu. Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocuklara, küresel ısınma, iklim değişikliği ve bunlara neden olan etkenlere ilişkin bilgi verildi. Ardından ise TMMOB'a bağlı Ziraat Odası Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin, tarım-hayvancılık ve su kıtlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çözüm önerileri konulu sunumunu yaptı.

Çalıştayın sonunda ise Eskişehir Kent Konseyi Çevre Sağlık Grubu tarafından tiyatral drama gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Tepebaşı, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Çocuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:33:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi'nden İklim Değişikliği Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.