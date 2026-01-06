Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak - Son Dakika
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak
06.01.2026 17:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili bakanlar ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 18 bin 939 TL olan en düşük emekli aylığı gündemiyle bu hafta çarşamba ya da perşembe günü bir toplantı yapacak. Toplantıda düzenlemenin etki analizi ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler'in en düşük emekli aylığı gündemiyle bu hafta içinde toplantı yapması bekleniyor.

TOPLANTI ÇARŞAMBA YA DA PERŞEMBE

Edinilen bilgilere göre toplantının, çarşamba veya perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Görüşmede 18 bin 939 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına ilişkin değerlendirmelerin ele alınacağı belirtiliyor.

ETKİ ANALİZİ VE BÜTÇE KARŞILIĞI MASADA

AK Parti kaynakları, toplantıda düzenlemeye ilişkin etki analizlerinin ve bütçeye yansımasının değerlendirileceğini aktardı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından en düşük emekli aylığıyla ilgili atılabilecek adımların netleşmesi bekleniyor.

ARALIK ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 18,60 ZAM

TÜİK verileri doğrultusunda memur ve memur emeklisi için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 oldu. Bu farka yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemi için maaş artışı yüzde 18,60 olarak hesaplandı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 12,19 ARTIŞ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12,19 olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GÜNDEMDE

En düşük emekli maaşına, emeklilere uygulanacak zam oranı olan yüzde 12,19 eklendiğinde ortaya çıkacak tutarın belirlenmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Abdullah Güler, AK Parti, Ekonomi, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    en düşükten bi tık fazla alanların suçu ne 195 9 Yanıtla
    1234 1234:
    en düşükten bi tık fazla alanlarin suçu 9000 bin gün pirim ödemeleri kardeşim 3600 veya 5500 gün değil adaletmi bu şimdi 46 1
  • Vedat Nalbant Vedat Nalbant:
    yapmayın ya bırakın Allah aşkına sömürülüyoruz alıştık biz emekliler ne gereği var toplantı yapıp yine masraf etmeyin yazık günah 113 5 Yanıtla
  • p22d5ndcxx p22d5ndcxx:
    herkese eşit verilsin memur emeklisine de madem ki ülkede eşitlik var sa 80 9 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    22.400 TL olan eski asgari ücret olsun bir nebze gönüller hoş olsun 65 13 Yanıtla
    mehmet şahin mehmet şahin:
    en düşük asgari ücret olsun 92 5
  • mehmet şahin mehmet şahin:
    bütün emekli maaşlara %50 zam yapılsın aylık bağlanma oranları da eski sisteme getirilsin %72 60 2 Yanıtla
