Ekonomi yönetiminden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları - Son Dakika
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Ekonomi yönetiminden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları

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Kabinenin ekonomiden sorumlu bakanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kabinenin ekonomiden sorumlu bakanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mesajında "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygıyla anıyorum." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bize bıraktığı kutlu mirası aynı inançla korumaya, vatanımıza ve milletimize tüm gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin banisi, Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Kendisinin ve aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'imizi daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "10 Kasım 193?" ifadesini kullandığı mesajında, "Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomi yönetiminden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları - Son Dakika
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