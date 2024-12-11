Ekonomik Gelişmeler Değerlendirildi

Antalya Dayanışma Grubu üyeleri, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.
Grup, Erdal Atılgan başkanlığında kent merkezindeki bir otelde toplandı.
Toplantıya katılan ekonomist ve yazar Ramazan Kağan Kurtoğlu, Türkiye gündemindeki ekonomik gelişmeleri yorumladı.
Toplantı, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.
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