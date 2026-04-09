Ekonomik Gerilim ve İhracat Sorunları

(MALATYA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İran-İsrail-ABD hattında süren gerilimin ekonomiye taşıdığı risklere işaret ederek, "Ülkeler arası gerilim nedeniyle hammadde sıkıntısı, enerji, navlun gibi artan maliyetlerle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Savaşın ekonomik cepheye taşındığı bu ortamda sanayimizin sürdürülebilirliği için iç ve dış piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, üreten ve ticaret yapan sektörlere yönelik tüm destek mekanizmaları ve kolaylaştırıcı adımlar devreye alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

(MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası gelişmelerin ekonomiye yansımaları ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Malatya'nın ihracatının, hem mart ayında hem de 2026 yılının ilk çeyreğinde önceki yıla göre düşüş gösterdiğini aktaran Sadıkoğlu, ihracatın Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 75 milyon 10 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İlk çeyrekte kayısı ihracatının da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 düşüşle 34 milyon dolar olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, "İhracatını artıran sektörler yüzde 125 artışla iklimlendirme sanayi, yüzde 68 artışla meyve sebze mamulleri, yüzde 12 artışla çelik, yüzde 3 artışla makine aksamları" dedi.

"Güneyimizdeki savaş hali ihracatımızı olumsuz etkiliyor"

İran-İsrail-ABD hattında süren gerilimin ekonomiye taşıdığı riskleri ve bu risklerin ihracat rakamlarına yansımasına değinen Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"12 Nisan 2025 tarihinde yaşadığımız zirai don kayısı ihracatımız başta olmak üzere ilimizin diğer ihracat kalemlerini olumsuz etkiledi. İhracatçı firmalarımızın ham madde giderleri büyük bir yük haline gelmiş durumda. Ayrıca enerji ve işçi maliyetleri en büyük gider kalemi haline geldi. Öte yandan ülkemizin güneyinde devam eden savaş hali de uluslararası ticaretteki olumsuz etkilerini arttırmış durumda. Ülkeler arası gerilim nedeniyle hammadde sıkıntısı, enerji, navlun gibi artan maliyetlerle karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Savaşın ekonomik cepheye taşındığı bu ortamda sanayimizin sürdürülebilirliği için iç ve dış piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, üreten ve ticaret yapan sektörlere yönelik tüm destek mekanizmaları ve kolaylaştırıcı adımlar devreye alınmalıdır."