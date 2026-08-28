Ekonomik Güven Endeksi Ağustos\'ta Artış Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. Endeks, temmuz ayında 99,8 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksini oluşturan alt endekslerden tüketici güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8'e yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 102,4 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 111,9'a gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 azalarak 83,1 olarak kaydedildi.

Ekonomik güven endeksi, temmuz ayındaki 99,8 seviyesinden ağustos ayında 100,6'ya yükselerek 100 eşik değerinin üzerine çıktı.