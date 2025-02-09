Ekonomik Kriz İcra Dosyalarını Patlattı - Son Dakika
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Ekonomik Kriz İcra Dosyalarını Patlattı

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CHP'li Gürer, Türkiye'de 22 milyon icra dosyası ve 4 trilyon lira borç olduğunu açıkladı.

09.02.2025 18:36
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  "Türkiye genelinde 22 milyon derdest durumda olan icra dosyası var. Vatandaş, aldığı borcu ödeyemediği için icralık oluyor. Bankalara toplamda 4 trilyona yakın kredi kartı ve bireysel kredi borcu bulunuyor. Bu tablo, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Merkez'de, Yukarı Kayabaşı Mahallesi muhtarını ziyaret etti.

Burada konuşan Gürer, Niğde'de yalnızca bir ay içinde bin 760 icra dosyasının işleme alındığını belirterek, "Türkiye genelinde 22 milyon derdest durumda olan icra dosyası var. Vatandaş, aldığı borcu ödeyemediği için icralık oluyor. Bankalara toplamda 4 trilyona yakın kredi kartı ve bireysel kredi borcu bulunuyor. Bu tablo, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

Muhtarlıkların bu süreçte icra tebligatlarıyla yoğun şekilde meşgul olduğunu söyleyen Gürer, muhtarlar adeta bu işle uğraşmaktan başka bir şey yapamaz hale geldiklerini belirtti.

Ekonomik krizin boşanma oranlarına etkisine değinen Ömer Fethi Gürer, "Ailelerin geçinememesi boşanmaları artırıyor. Maddi zorluklarla baş edemeyen aileler, ne yazık ki çözümü ayrılmakta buluyor. Bu durum, ekonomik krizin toplumun aile yapısını da ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Niğde'de hangi muhtarlığa gitsek aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Tebliğ zarfları dolup taşmış durumda" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların hem bireysel hem toplumsal düzeyde ağır bir bedel ödediğini belirterek, "Niğde'deki icra dosyalarının çoğu köylerde alınan borçlardan kaynaklanıyor. Üstelik icra işlemleri sırasında kullanılan resmi araçların maliyeti bile vatandaşın sırtına ek bir yük olarak biniyor. Bu durum, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşı daha da sıkıntıya sokuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, 17-24 Ocak haftasında vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 54,7 milyar lira artış göstererek, 4 trilyon 15 milyar liraya ulaştığını, varlık yönetim şirketleri ve TOKİ'ye olan borçlar da eklendiğinde toplam borcun, 4 trilyon 147 milyar lirayı bulduğunu aktardı.

Kredi kartı borçlarındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını ifade eden Gürer, "Sadece bir haftada bireysel krediler 17,1 milyar lira artarak, 2 trilyon 122 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 37,6 milyar lira artarak 1 trilyon 894 milyar liraya çıktı. Bu, vatandaşın borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Bankalar ve finans kuruluşlarının, zamanında tahsil edemedikleri bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını icra takibine aldığını kaydeden CHP'li Gürer, "2025'in ilk dört haftasında bu borçlar 13,6 milyar lira artarak, 125,3 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu'na göre varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 62 milyar liralık batık kredi ve kredi kartı borcu var. Faiz ve icra masrafları hariç vatandaşın 187 milyar liralık borcu icralık durumda" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın UYAP verilerine göre, 8 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 411 bine ulaştığını belirten Gürer, bu rakamın ekonomik krizin vahametini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekonomik Kriz İcra Dosyalarını Patlattı - Son Dakika

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