Ekonomik Kriz Menemen Fiyatını 260 Liraya Çıkardı

07.04.2026 19:42
DEVA Partisi'nden İdris Şahin, gıda fiyatlarındaki artışı eleştirerek, iktidarın ekonomi yönetimini sorguladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, "Gerçek hayat sarayların o ihtişamlı sofralarında değil; öğrencinin mütevazı evinde, emeklimizin pazar filesinde görünmektedir. 2023 yılında 4 kişilik bir menemen; yumurtası, yağı ve ekmeğiyle birlikte yaklaşık 70 liraya hazırlanabilirken, bugün aynı sofranın maliyeti 260 liraya dayanmıştır. Domatesin 150, biberin 200 lira olduğu bir yerde hala 'ekonomi toparlanıyor' diyorsanız, milletimizin aklıyla alay ediyorsunuz demektir" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, gıda fiyatlarındaki artışı menemen örneği üzerinden değerlendirerek iktidarın ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin halkın yaşadığı gerçekliği yansıtmadığını savunan Şahin, temel gıda ürünlerine erişimin artık ciddi bir ekonomik yük haline geldiğini ifade etti.

"Gerçek hayat saray sofralarında değil; öğrencinin evinde, emeklinin pazar filesinde görülür"

Ekonomik tablonun sahadaki karşılığının açık olduğunu belirten Şahin, "Gerçek hayat sarayların o ihtişamlı sofralarında değil; öğrencinin mütevazı evinde, emeklimizin boynu bükük döndüğü pazar filesinde görünmektedir. Bir zamanlar bu memlekette dar gelirlinin sığınağı olan menemen, bugün artık bir lükse dönüşmüştür. 2023 yılında 4 kişilik bir menemen; yumurtası, yağı ve ekmeğiyle birlikte yaklaşık 70 liraya hazırlanabilirken, bugün aynı sofranın maliyeti 260 liraya dayanmıştır. Menemeni pişiren ocağın yaktığı gaza gelen zamları da düşündüğünüzde, mutfaktaki yangının artık kalıcı bir çöküşe dönüştüğünün en somut ispatı budur" ifadelerini kullandı.

"Domatesin 150, biberin 200 lira olduğu bir yerde hala 'ekonomi toparlanıyor' diyorsunuz"

Market fiyatlarına da değinen Şahin, domates ve biber başta olmak üzere temel ürünlerdeki artışın dikkat çekici olduğunu belirterek, "Girin o meşhur zincir marketlerin sayfalarına; domatesin kilosu 110 liradan başlıyor, 170 liralara kadar tırmanıyor. Çarliston biber dediğiniz ürün 200 lira sınırına dayanmış durumda. Üstelik mesele artık sadece domatesle biberin fiyatı da değildir. 2023 yılında 5 yumurta 17 lira 50 kuruşken bugün 28 lira, 20 gram yağ 4 lirayken bugün 10 liraya, 4 ekmek ise 20 lirayken bugün 70 liraya çıkmıştır. Domatesin 150, biberin 200 lira olduğu bir yerde hala 'ekonomi toparlanıyor' diyorsanız, milletimizin aklıyla alay ediyorsunuz demektir. Sorun sadece fiyat artışı değildir; sorun, iktidarın yanlış ekonomi anlayışının vatandaşın en mütevazı sofrasını bile elinden almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizin yaşadığı hakikat ortadadır"

İktidarın ekonomi politikalarının vatandaşın alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğünü savunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Etin, sütün yanına yaklaşamayan vatandaşımız 'bari menemen yapalım' diyordu; çünkü menemen bu toprakların kanaat yemeğiydi. Bugün o kanaat eşiği çoktan aşılmıştır. Bu tablo, refah yerine sürekli sabır telkin eden bir yönetim zihniyetinin iflasıdır. Bizim konuşmamız gereken şey vitrin süsleri değil geçim derdidir. Milletimizin yaşadığı hakikat ortadadır. Yanlış politikalar yüzünden artık menemen bile ucuz bir çıkış yolu değildir. Bu yangını inkar ederek yükü hafifletemezsiniz. Domatese zam, bibere zam; menemen oldu haram. ya bu gerçeği görün ya da milletin sofrasından elinizi çekin!"

Kaynak: ANKA

