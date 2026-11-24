(İSTANBUL) - Ekopolitik Düşünce Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri ve yazarları, İstanbul'da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Düzenlenen programa, Ekopolitik Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Arıtürk, yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler, Ekopolitik yazarı ve yayın danışmanları emekli büyükelçiler, akademisyenler ve yazarlar katıldı.

Programda, Ekopolitik'in gelecek dönemde gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar, geliştireceği projeler ve kurumsal faaliyetlerine ilişkin atılacak adımlar istişare edildi.

Farklı meslek ve uzmanlık alanlarından isimlerin bir araya geldiği toplantıda, katılımcılar Ekopolitik'in gelecek dönem çalışmalarına ilişkin görüş, değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Program, karşılıklı fikir alışverişi ve istişarelerin ardından sona erdi.