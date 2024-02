İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alevi yurttaşların Hızır lokmasına ortak oldu

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Fatma Ana Cemevi'ndeki Alevi yurttaşların Hızır lokmasına ortak oldu. İmamoğlu, "Bu güzel duayı yaparken aslında bu dua benim en büyük şiarım. İstanbul'da bir darda olan insan var ise, sıkıntıda olan bir insan var ise, canı sıkılmış bir anne, bir baba, bir evlat var ise inanın, ben de bütün İstanbul'daki insanlara karşı Hızır gibi yetişmeye gayret eden bir kulum ve bir belediye başkanınızım, dostunuzum. İnşallah mahcup olmayız" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çelik ile birlikte Alevi yurttaşların Kavaklı Mahallesi'ndeki Fatma Ana Cemevi'nde bugün verdiği Hızır lokmasına ortak oldu. Deyişlerin okunmasıyla başlayan lokma dağıtımı öncesinde İmamoğlu ve Çalık, birer konuşma yaptı. "Her bakışın, her gözün, her o içindeki nurun bakışı benim için çok kıymetli" diyen İmamoğlu, "Bu değerli ibadethane, cemevimiz buraya çok yakıştı. Fatma Ana ismi çok yakıştı. Burayı yöneten hanımefendilerin güzel iradeleri ve buraya koydukları o güzel vicdan, olağanüstü bir maneviyat kattı Beylikdüzü'ne" diye konuştu.

"BURADAKİ İNSANLARIN HUZURU, İSTANBUL'A VE TÜRKİYE'YE İYİ GELECEK"

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yapılan her iş, özenli yapılmaya gayret ediliyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Buradaki insanların mutluluğu, huzuru sanki İstanbul'a iyi geliyor. Sanki buradan oluşan o iyi ve güzel duygular, bütün Türkiye'ye iyi gelecek gibi bir his var içimde. Dolayısıyla buradaki her insanın bakışı, duygu dili, tavrı beni çok etkiliyor. Bazen bir çocuk, bazen bir genç, İstanbul'un bir yerinde denk geldiğimizde 'Ben Beylikdüzü'nden geliyorum' deyip sarılarak kendi yaşamını ve duygularını anlatıyor. Bu beni çok bahtiyar ediyor. Bu şehrin bütün çocukları benim evladım gibi. Öyle davranıyorum onlara. Onlar da bana bunun karşılığını veriyor. Muazzam bir şey bu. Ne mutlu bana. İnşallah buradaki güzel komşularıma, kıymetli büyüklerime, sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma, kardeşlerimize, evlatlarımıza layık oluruz.

"DARDA OLANIN HIZIR YOLDAŞI VE YARDIMCISI OLSUN"

Büyük bir yolculuk yürüyoruz ve bu yolculuğun tam da ortasında, bugün burada Hızır lokmasında sevgili canlarımızın oruçlarını açmalarına, lokmalarına eşlik ediyorum. Bu beni elbette çok mutlu etti. Tutulan oruçlar Hak katında kabul olsun. Darda olanın Hızır yoldaşı olsun, yardımcısı olsun. Bu güzel duayı yaparken aslında bu dua benim en büyük şiarım. İstanbul'da bir darda olan insan var ise, sıkıntıda olan bir insan var ise, canı sıkılmış bir anne, bir baba, bir evlat var ise inanın, ben de bütün İstanbul'daki insanlara karşı Hızır gibi yetişmeye gayret eden bir kulum ve bir belediye başkanınızım, dostunuzum. İnşallah mahcup olmayız. İnşallah darda olana koşarız ve el veririz; onları tutarız, ayağa kaldırırız. Duamız odur ki; memleketimizin bütün insanları, bütün güzel insanları huzurlu olsunlar, mutlu olsunlar. Şehrimizde, ülkemizde herkes birbirine iyi gözle baksın. Kalpten baksın, sevsin, saysın. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmadığını bilsin. Bu kadim toprakların en zor anlarında barışın, huzurun birlikte düşünmenin çok faydalarını görmüşüzdür. Allah bizim birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozulmasına fırsat tanımasın, ona yardımcı olsun.

"BANA BİR TEK 'HIZIR YOLDAŞIN OLSUN' DESENİZ YETER"

Birliğin, beraberliğin, kutuplaşmamanın, ayrışmamanın bizim en değerli felsefemiz olduğunu düşünüyorum. Buradaki bütün dostlardan akıllarına, 'Ekrem İmamoğlu' ya da 'Ekrem kardeşi', 'Ekrem arkadaşı', 'Ekrem ağabeyi' geldiğinde bana bir tek 'Hızır yoldaşın olsun' dese yeter. Birçok yerde insanlar kulağıma eğilip bana her gün en az 10-15-20 kez, ki çoğu hanımefendi ablalarımız, ağabeylerimiz, 'Hızır yoldaşın olsun' dediğinde içim ısınıyor. Ne mutlu sizlerle beraber dostça, can cana bir ömür yaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah sağlık, sıhhat versin. Burada sizleri görmekten onur duydum. Bu kıymetli cemevinin oluşmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyorum. Burada ibadet eden bütün canlarımıza çok çok güzel ömürler diliyorum."

ÇALIK: MEMLEKETİMİZİN BEREKETE İHTİYACI OLDUĞU GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Çalık da duygularını, "Tutulan orucunuz, Hızır orucunuz kabul olsun. Allah, Hak katında kabul eylesin. Kıymetli başkanımızı bugün burada ağırlıyoruz. En sevdiği topraklardan güzel dualarla göndereceğiz. Hızır, sevgili başkanımızın da yardımcısı olsun. Zor günlerden geçiyoruz. Memleketimizin birliğe, bolluğa, berekete ihtiyacı olduğu günlerden geçiyoruz. Hepimizin Hak yardımcısı olsun. Edilen duaların, tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum. Hızır, hepimizin yardımcısı olsun" sözleriyle dile getirdi.

Konuşmalardan sonra Dede Rıza Kılıç'ın okuduğu duanın ardından Hızır lokmaları dağıtıldı ve oruçlar açıldı.