Ekrem İmamoğlu, Başsavcı'ya Yönelik Söylemleri Nedeniyle İfade Verecek

Güncel

(İSTANBUL) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinde adliyeye giderek ifade verecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin ilk değerlendirmesini "Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması" panelinde yapmıştı. İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona. Yedi, sekiz polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın senin milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum. Biz var ya senin evlatlarının bile -sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de- senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Bunu unutma. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" demişti.

Panel devam ederken soruşturma başlatılmıştı

Bu açıklamadan kısa süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılığın açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve Terörle Mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İmamoğlu: Kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/ etmem

İmamoğlu da soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim/ etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah'a ve milletin vicdanına havale ediyorum." demişti.

Cuma günü ifade için adliyeye gidecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, re'sen başlatılan bu soruşturma kapsamında 31 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinde adliyeye giderek ifade verecek.