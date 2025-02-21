(İSTANBUL)- CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehzdebaşı Cami'nde Cuma namazı kıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği ön seçime başvuru yaptıktan sonra Cuma namazını İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan Şehzdebaşı Cami'nde kıldı. O anları CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül şu sifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı:
"Yola çıkıyoruz. Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte cuma namazımızı Şehzadebaşı Camiinde kıldık. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yolumuzu açık eylesin."
Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu Cuma Namazı'nı Şehzadebaşı Cami'nde Kıldı - Son Dakika
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