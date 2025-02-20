Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Adaylığı İçin Başvuru Yapıyor - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Adaylığı İçin Başvuru Yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı aday adaylığı için yarın avukatı aracılığıyla başvuruda bulunacak. Ön seçim 23 Mart'ta gerçekleşecek.

20.02.2025 16:46  Güncelleme: 18:51
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(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin bir sonraki seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenlenecek ön seçime girmek için yarın avukatı aracılığıyla başvuru yapacak. Partinin cumhurbaşkanı aday adayını belirlemek üzere yapılacak başvurular yarın saat 17.00'de sona erecek, MYK, 22 Şubat Cumartesi günü, başvuruda bulunan cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

CHP, bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart'ta ön seçim düzenleyecek.

Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığının açıkladığı seçim takvimine göre, ön seçime katılmak isteyen cumhurbaşkanı aday adayları için başvuru süreci 17 Şubat Pazartesi günü başladı.

Aday adaylarının başvuru yapabilmesi için 20 milletvekilinin imzası aranıyor. Bu kapsamda, 18 Şubat Salı günü Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ilk imzayı vererek imza sürecini başlatmıştı. Aday adaylarının ise takvime göre, yarına kadar CHP Genel Merkezi'ne başvurularını yapması gerekiyor.

Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu, yarın avukatı aracılığıyla CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı olmak üzere başvurusunu yapacak. İmamoğlu'nun avukatı yarın Ankara'da bulunan parti genel merkezine gelerek, İmamoğlu adına başvuruda bulunacak.

Partide ön seçime katılmak üzere başvuruda bulunan şu ana kadar başka bir isim yer almıyor. Başvuru yarın saat 17.00'de son bulacak. MYK, 22 Şubat Cumartesi günü, başvuruda bulunan cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Adaylığı İçin Başvuru Yapıyor - Son Dakika

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