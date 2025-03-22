Ekrem İmamoğlu'na Protesto: Tekirdağ'da Binlerce Kişi Bir Araya Geldi

(TEKİRDAĞ) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. Tekirdağ'da binlerce vatandaş Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. Tekirdağ Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Tekirdağ'da demokrasiye gönül vermiş binlerce hemşerimizle Hasan Ali Yücel Meydanı'nda tek ses olduk. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' Adalet, demokrasi, millet iradesi ve aydınlık yarınlar için yılmadan, yorulmadan mücadelemizi büyüteceğiz. Bir kez daha söylüyoruz, Ekrem İmamoğlu yalnız değildir." dedi.