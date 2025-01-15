Ekrem İmamoğlu\'ndan Beşiktaş Belediyesi\'nde Meydan Okuma

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Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) Beşiktaş Belediyesi'ne düzenlenen şafak operasyonun ardından belediyenin meclis salonunda bir açıklama yapan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İstinaf Mahkemesi'nde. Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Hodri meydan!" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi salonunda açıklamalarda bulundu.

Milletçe hep birlikte mücadele çağrısı yapan İmamoğlu, "Şimdi bana toplantı bitiminde belki soru soracaksınız, 'İşte bu operasyonlara karşı eylem planınız ne? veya bu operasyonlar böyle sürerse Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak?' Çok açık söyleyeyim. Bu saatten sonra ne. Ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Milletçe. Bu hepimizin sorunu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu değil. Bu konu artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da bir başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler öyle kafasını kuma sokarak bunu görmezden gelemezler." dedi.

"Madem hedefiniz benim, onayın benim cezamı milleti rahat bırakın"

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Nazi dönemi Almanya'sının ünlü muhaliflerinden Alman din adamı ve asker Martin Niemöller'in dediği gibi, 'Sonra benim için de geldiklerinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı' dememek için artık ayağa kalkma zamanı. Bu bu kadar net. 6 senedir ya, seçimi elimizden aldılar. Düşünsenize. 16 milyon insanın seçtiği bir insanın, mazbatasını almış bir insanın seçimi elinden aldılar. Milletin iradesini hem de utanmadan 'hırsızlar, çaldılar' dediler. Halbuki onlar çaldı. Milletin iradesini çaldı. İşte onun için hep beraber ayağa kalkma zamanı. Buradan beni istemeyene, hayatı bana dar etmeye çalışana ben buradan meydan okuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza, ara yollar üretmenize gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada. İstinaf Mahkemesi'nde. Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı. Milleti rahat bırakın ya. Hodri meydan!"