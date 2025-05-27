Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Operasyonlarına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp 'yeni dosyalar yapabilir miyiz?' derdine düştüler. Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin resmi hesabından Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik operasyonlara ilişkin mesajı paylaşıldı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Hiç mi Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazsın? Bir yandan yol arkadaşlarımın uğradığı haksızlık ve hukuksuzluğa yanarken, diğer yandan ülkenin içine sokulduğu duruma yanıyorum. Siyasi hırstan, koltuk sevdasından, dünya nimetlerine tamah etmekten başka hiçbir gerekçesi olmayan bu hukuksuzluğu, önce yüce Allah'a sonra aziz milletime şikayet ediyorum.

Aylardır üzerinde tepindikleri bütün dosyalar bomboş çıkınca, hiç acımadan insanları zindanlara kapatıp, iftiracılar yaratıp 'yeni dosyalar yapabilir miyiz?' derdine düştüler. Zulmederek, korkutarak, tehdit ve şantajla dosya yapmaya çalışan bir adalet sistemi olabilir mi?"