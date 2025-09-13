Ekrem İmamoğlu'ndan Miting Çağrısı: 'Bu Millet Zalime Boyun Eğmez' - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu'ndan Miting Çağrısı: 'Bu Millet Zalime Boyun Eğmez'

13.09.2025 20:50
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısında bulundu ve milletin darbelere karşı duracağını vurguladı.

(İSTANBUL)- CHP'nin yarın Ankara'da yapacağı mitinge katılım çağrısı yapan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu, "Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevin'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin, "Vesayete karşı, demokrasi için! Kayyuma ve darbeye karşı, halkın iradesi için!" sloganıyla  yarın Ankara Tandoğan'da düzenleyeceği mitinge katılım çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Bu millet zalime boyun eğmez. Darbelere, tehditlere, kumpaslara, fitnelere, fesatlara pabuç bırakmaz. Milletçe 14 Eylül 17.00'de Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA

