İmamoğlu'nun Casusluk Davası 6 Temmuz'a Bırakıldı, Aynı Gün 3 Davada Yargılanacak

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Casusluk Davası'nda bir sonraki duruşma 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe bırakıldı. O gün, İmamoğlu hem Diploma Davası hem de Casusluk Davası'nda hakim karşısında çıkacak. İBB Davası da devam ederse, İmamoğlu bir günde 3 davadan yargılanıyor olacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 4 nolu duruşma salonunda görüldü.

İMAMOĞLU, ÖĞLEDEN ÖNCE CASUSLUK, ÖĞLEDEN SONRA İBB DAVASINA KATILDI

Yargılandığı İBB Davası da 37. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 nolu duruşma salonunda devam eden İmamoğlu, öğleden önce Casusluk Davası'na, öğleden sonra İBB Davası'na katıldı.

Casusluk Davası'nda Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününe bıraktı.

İBB DAVASI SİLİVRİ 1 NOLU SALONDA

İmamoğlu'nun arasında olduğu 77 kişinin tutuklu yargılandığı 414 sanıklı İBB Davası, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 nolu duruşma salonunda görülüyor. Mahkeme Başkanı duruşmaların sanık sayısının fazlalığı nedeniyle, cuma günleri hariç her gün yapılacağını açıklamıştı.

DİPLOMA DAVASI DA 6 TEMMUZ'A BIRAKILMIŞTI

Ekrem İmamoğlu hakında açılan davalardan bir diğeri ise "diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla açılan ve 8 yıl 9 ay hapsi istenen dava. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 2 nolu duruşma salonunda görülen bu davada da bir sonraki duruşma 6 Temmuz'a bırakılmıştı.

İBB Davası'nın da devam etmesi halinde İmamoğlu, 6 Temmuz'da hem Diploma Davası'nda hem de Casusluk Davası'nda hem de İBB Davası'nda hakim karşısında çıkacak, bir günde 3 davadan yargılanıyor olacak.