Ekrem İmamoğlu: Önce Aday, Sonra Cumhurbaşkanı Olacağım

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(ANKARA)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ortak akıl ve uzlaşmayla Türkiye yeniden ayağa kalkacak, milletçe birliğimizi ve kardeşliğimizi yeniden kazanacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, CHP'nin 23 Mart'ta yapacağı ön seçim'e ilişkin açıklamalarda bulundu."Önce aday, sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum" diyen İmamoğlu, açıklamasına şunları kaydetti:

"Partimizin gerçekleştireceği önseçim; ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır"

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sevgili vatandaşlarım, önce aday sonra Cumhurbaşkanı olma iddiasıyla yola çıkıyorum. Ben bir makama değil, zorlu bir mücadeleye adayım.Partimizin gerçekleştireceği önseçim; ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Devleti bir avuç insanın değil milletin çıkarlarının, milletin güvenliğinin bekçisi haline getirmek. Bunu da ancak hep birlikte başarabiliriz. Bu bozuk düzeni ancak her aşaması en geniş uzlaşmayla belirlenen ilkeli, erdemli bir dayanışma ile değiştirebiliriz.

"Partimizin gerçekleştireceği önseçim; ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır"

Partimizin gerçekleştireceği önseçim; ortak aklın, uzlaşma ve dayanışmanın ilk adımıdır. Önseçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu güçlü bir dost eli olacak. Önseçimde partimiz bir kurtarıcı belirlemeyecek. Biz 23 Mart'ta partimizin iradesini ortaya koyacağız ve u ilkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp; 'Kurtuluş yok tek aşına haydi hep birlikte görev başına' diyeceğiz. Cumhuriyet Halk partisi başaracak, Türkiye kazanacak. Milletin hakkı milletin olacak."