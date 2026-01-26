Tutuklu İmamoğlu: Siyasette Yeni Bir Hastalık Keşfedildi; "Çalma Hastalığı"

(ANKARA)-Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi.Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları çalma hastalığı" diyerek bu anlayıştan kurtulmanın şart olduğunu belirtti.

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Çalma hastalığı" diye bir hastalığın siyasette keşfedildiğini ve bu anlayıştan bir an önce kurtulmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Adaya Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siyasette yeni bir hastalık keşfedildi. Kendinde olmayan şeyi ya da kazanamadığı seçimleri ya da makamları Çalma Hastalığı. Örn. Diploma, belediye başkanlığı, kreş, kültür varlıkları… Amaca giden yolda her şey mübahtır anlayışı ile ülkenin geldiği durum ortada. Bu anlayıştan kurtulmamız şart."