Ekrem İmamoğlu: Tarih Sizi 'Faize Karşıymış Gibi Görünen En Büyük Faizciler' Olarak Yazacak

(İSTANBUL)- Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sürecinde 55 milyar dolar rezervin tüketildiğini belirterek "Tarih sizi 'faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler' olarak yazacak. Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini yüzde 70 faizli kredi borcuna mahküm ettiniz. Türkiye'nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam yaratan KOBİ'lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız. Tarih sizi '16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı' diye hatırlayacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın dolar rezervine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarih sizi 'faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler' olarak yazacak. Yönettiğiniz bütçeden Nisan ayı itibarıyla faize aktardığınız kaynak, geçen seneye göre yüzde 99 artmış. Buna karşın gelir artışı yüzde 50'de kalmış. İlk dört ayda, 2025 yılının bütçe açığı tahmininin yarısına ulaşmışsınız. Geçinemez hale soktuğunuz çiftçiye gecikmeli bir biçimde ödediğiniz destek bu senenin toplamında 135 milyar TL olacak, ama kapılarına gidip el açtığınız tefecilere sadece ilk 4 ayda 725 milyar TL transfer yapmışsınız. Faizcilere verdiğiniz bu para yetmezmiş gibi bir de kapı arkasında planladığınız 19 Mart darbesinden sonra, 55 milyar dolar rezerv yakıp, Merkez Bankası faizini yüzde 49'a taşıttınız. Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini yüzde 70 faizli kredi borcuna mahküm ettiniz. Türkiye'nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam yaratan KOBİ'lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız. Tarih sizi '16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı' diye hatırlayacak. Bu lekeden asla kurtulamayacaksınız. Bu da size dert olsun."