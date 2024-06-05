Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Ankara'da düzenlenen meclis toplantısında yapılan seçimde, 515 delegenin oyunu alan İmamoğlu, yeni başkan oldu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

05.06.2024 16:43
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçildi.

Birliğin yeni yönetiminin belirlendiği meclis toplantısı, Ankara'da Meyra Palace Otel'de düzenlendi.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığa aday oldu.

765 delegenin oy kullandığı seçimde 515 delegenin oyunu alan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

Ahmet Metin Genç ise 250 oy aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Seçildi - Son Dakika

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