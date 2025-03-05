Ekrem İmamoğlu, Üniversite Soruşturması İçin Adliyeye Geldi

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Kamera: Umut EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin soruşturma kapsamında ifade için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Halk TV ve İstanbul Barosu davaları başta olmak üzere çok sayıda davanın görüldüğü adliye çevresinde alınan olağanüstü önlemlerin bugün de devam ettiği gözlendi.

Türkiye Belediyeler birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. YÖK raporuna dayanılarak başlatıldığı belirtilen soruşturmaya ilişkin de İmamoğlu'nun avukatları raporu hazırlayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamışlardı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu bu sabah 08.50 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne giriş yaptı. İmamoğlu'nun 09.00 sıralarında da ifade işleminin başladığı bildirildi.

Bu arada, Halk TV ve İstanbul barosu davaları başta olmak üzere çok sayıda davanın görüldüğü adliye çevresinde alınan olağanüstü önlemlerin bugün de devam ettiği gözlendi.