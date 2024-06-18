Ekvador, Çin vatandaşlarına vize muafiyetini askıya aldı

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Güney Amerika ülkesi Ekvador, son dönemde artan düzensiz göç nedeniyle Çin vatandaşlarına uygulanan vize muafiyetini "bir süreliğine" askıya aldığını açıkladı.

Ekvador Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin ile imzaladıkları ve bu ülke vatandaşlarına yönelik uygulanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 1 Temmuz'a kadar askıya alındığı belirtildi.

Son dönemde artan düzensiz göçün "endişe verici" boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Ekvador'a gelen Çin vatandaşlarının yüzde 50'sinin ülkeden ayrılmadığı aktarıldı.

Açıklamada, anlaşma gereği Çin vatandaşlarının 90 gün içerisinde çıkış yapması gerektiği kaydedildi.