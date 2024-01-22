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Ekvador'da FARC lideri Gringo yakalandı - Son Dakika
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Ekvador'da FARC lideri Gringo yakalandı

Ekvador polisi, eski FARC lideri Carlos Arturo Landazuri'nin yakalandığını duyurdu. Gringo, Imbabura eyaletindeki bir evde gözaltına alındı. Gringo, hem Kolombiya'da hem de Ekvador'da birçok suçun faili olarak gösteriliyordu. Gringo'nun yakalanmasıyla organize suç örgütlerine büyük darbe vuruldu.

Ekvador\'da FARC lideri Gringo yakalandı
22.01.2024 - 22:27,
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Ekvador'da polis, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) önde gelen liderlerinden, "Gringo" lakaplı Carlos Arturo Landazuri'yi yakaladığını duyurdu.

Ekvador Ulusal Polisinden yapılan açıklamaya göre, hakkında yakalama kararı bulunan eski FARC'ın önemli liderlerinden Kolombiyalı Gringo'nun, Imbabura eyaletindeki bir evde olduğu tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı, Gringo'nun gözaltına alındığı kaydedildi.

Ekvador'da birçok suçun faili olarak gösterilmişti

"FARC'ın Oliver Sinisterra Cehpesi komutanı" olarak da bilinen Gringo, hem Kolombiya'da hem de Ekvador'da birçok suçun faili olarak gösterilmişti.

Ekvador basınında, Gringo'nun yakalanmasıyla organize suç örgütlerine büyük darbe vurulduğu yönünde değerlendirme yapılıyor.

Güvenlik güçleri, 15 Aralık 2023'te Ekvador'un Kolombiya sınırındaki Esmeraldas kentinde düzenlediği operasyonda da Oliver Sinisterra Cephesine mensup 15 kişiyi yakalamayı başarmıştı.

Kaynak: AA
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