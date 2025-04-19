Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, horoz dövüşü yapılan alana düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

ASKERİ ÜNİFORMA GİYDİLER

Manabi kentindeki La Valencia bölgesinde horoz dövüşü yapılan alana askeri üniforma giyen çete üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Bölge Polis Müdürü Miller Rivera, basına yaptığı açıklamada, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

GÖRÜNTÜLER DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, horoz dövüşü sırasında askeri üniformalı kişilerin çevreye rastgele ateş açtığı görülüyor.