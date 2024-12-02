Ekvador'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

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KİTO, 2 Aralık (Xinhua) -- Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletine bağlı El Guabo kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda Ekvadorlu ve Kolombiyalı en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, silahlı saldırganların pazar günü erken saatlerde kiralık bir dairede uyuyan kişilere hedef gözetmeksizin ateş açtığını söyledi.

Yerel polis, ilk incelemelere göre saldırının organize suç grupları arasındaki çatışmalarla bağlantılı olabileceğini belirtti.

Olay, bölge sakinlerinin silah sesleri duyması ve yakındaki bir yolda birkaç ceset bulmasının ardından saat 05.00 civarında bildirildi.

El Oro eyaleti ve başkent Kito da dahil olmak üzere ülkenin diğer yedi bölgesinde, artan güvenlik sorunları ve şiddet olaylarına karşı 3 Ekim'den itibaren 60 günlük olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yılın başından bu yana ülkede cinayet, adam kaçırma ve gasp gibi şiddet olaylarındaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Daniel Noboa Ocak ayında "terörist" olarak tanımladığı 22 organize suç çetesine karşı "silahlı iç çatışma hali" ilan etmişti.