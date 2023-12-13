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Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü - Son Dakika
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Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü

Ekvador'un Guayaquil kentinde bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü ve annelerini ağır yaraladı. Saldırganların asıl hedefi başka bir ev olduğu belirtilirken, olayla ilgisi olmayan evdekilerin hayatını kaybetmesi büyük bir trajedi olarak değerlendirildi. Ekvador'da güvenlik krizi devam ediyor ve çetelerin saldırıları neredeyse günlük olarak yaşanıyor.

Ekvador\'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü
13.12.2023 - 07:29,
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir eve baskın yapan silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü, anneyi de ağır yaraladı. Saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

ÖLENLERİN OLAYLA İLGİSİ YOK

Ulusal basında çıkan habere göre, Guayaquil kentindeki Guasmo Sur Mahallesi'nde, bir eve giren silahlı kişiler, etrafa rastgele ateş etti.Saldırıda, evdeki 4 çocuk hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı. Yetkililerden yapılan açıklamada, saldırganların asıl hedefinin bitişikteki başka ev olduğu ve dolayısıyla saldırıya uğrayan evdekilerin olayla bir bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

ÇOCUKLARIN EN KÜÇÜĞÜ 5 AYLIK

Ölen çocukların 5 aylık, 3, 5 ve 7 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı. Saldırıya ilişkin geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada ise saldırıya "sert" tepki gösterildiği ve sorumluların "mutlaka" yakalanacağı kaydedildi.Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ekvador'da Yanlışlıkla 4 Çocuk Öldürüldü - Son Dakika
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