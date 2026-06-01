Ekvador, Kolombiya'ya Ek Vergiyi Kaldırdı
Ekvador, Kolombiya'ya Ek Vergiyi Kaldırdı

01.06.2026 13:26
Ekvador, Kolombiya menşeli ürünlere uygulanan ek güvenlik vergisini kaldırarak ticari gerginliği sonlandırdı.

KİTO, 1 Haziran (Xinhua) -- Ekvador, 1 Haziran'dan itibaren Kolombiya menşeli mallara uygulanan yüzde 100 ek güvenlik vergisini kaldırdığını duyurdu. Pazar günü açıklanan kararla son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilerde gerilime yol açan ticari anlaşmazlık sona ermiş oldu.

Ekvador Ulusal Gümrük İdaresi Genel Müdürü Sandro Castillo, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kolombiya menşeli ürün ithalatına ve Kolombiya'dan yapılan ithalata yönelik ek güvenlik vergisinin yüzde sıfıra indirileceğini belirterek, bu önlemin, iki ülke arasındaki güvenlik, ticaret ve kalkınma işbirliğinde yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Castillo, yasal ticareti, bölgesel entegrasyonu ve yasadışı ekonomilerle mücadeleye yönelik ortak çabaları güçlendirmek üzere idare olarak bu kararın etkin şekilde uygulanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Kolombiya cumhurbaşkanı adayı Abelardo de la Espriella ile cuma günü gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada söz konusu kararı duyurdu.

Sınır güvenliğine ilişkin endişelerini ve ortak sınır boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede eşit düzeyde çaba gösterilmemesini gerekçe gösteren Ekvador, ocak ayında Kolombiya'dan gelen mallara ek güvenlik vergisi uygulayacağını açıklamıştı.

Başlangıçta yüzde 30 olarak belirlenen ek vergi oranı, daha sonra yüzde 50'ye yükseltildi, son olarak da 1 Mayıs'ta yüzde 100'e çıkarıldı.

Kolombiya da bunun üzerine Ekvador'dan ithal edilen bazı ürünlere yüzde 75'e varan gümrük vergileri uyguladı ve Ekvador'a elektrik ihracatını geçici olarak askıya aldı.

Anlaşmazlığın çözümü için başvurulan And Milletler Topluluğu Genel Sekreterliği, iki ülkeye de topluluğun kuralları uyarınca anlaşmazlık sırasında uygulanan ticaret kısıtlamalarını kaldırma talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua

