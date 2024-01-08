El-Ezher Kurumu, İsrail\'in Han Yunus\'taki saldırısında oğlunu kaybeden Al Jazeera muhabiri için başsağlığı diledi

Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'a başsağlığı diledi.

Ezher'in, "Filistin Şehitler Günü" dolayısıyla Facebook hesabından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Gazze'de "soykırım suçlarının tamamının gerçekleşmesi ve buna engel olan kimsenin bulunmayışı karşısında" şaşkın olunduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'de yaşananların insanlığın vicdanını harekete geçirmek için hala yeterli olmayışına da hayret edildiği kaydedildi.

Filistin Şehitler Günü'nün bu yıl İsrail'in Gazze saldırılarına denk geldiğine dikkati çekilen açıklamada, 3 aydan fazla süredir devam eden saldırılar nedeniyle en az 9 bini çocuk, 6 bini kadın 22 binden fazla insan öldüğü hatırlatıldı.

İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında oğlunu kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh ve Filistin halkına başsağlığı dileklerinde bulunulan açıklamada, Dahduh için "cesur" ifadesi kullanıldı.

Dünyadaki tüm onurlu insanlara, İsrail'in işlediği suçlara karşı birleşme ve Gazze'de yaşananların son bulması için baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Mısır Gazeteciler Konseyi de Vail ed-Dahduh'a "düşmanın karşısında kararlı duruşu" nedeniyle "2024 Basın Özgürlüğü Ödülü" vereceklerini duyurdu.

Ödülün tarihine ilişkin bilgi verilmedi.

Geçen ekim ayında Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen İsrail saldırısında eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Dahduh, dün de kendisi gibi gazeteci olan ilk çocuğu Hamza'nın acısını yaşadı.

İsrail uçaklarının Han Yunus'ta görev başındaki gazetecileri taşıyan bir aracı vurması sonucu gazeteciler Hamza ed-Dahduh ve Mustafa Süreyya hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin basın ofisi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 110 gazeteciyi öldürdüğünü duyurmuştu.