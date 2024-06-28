El-Ezher Kurumu, Türk öğrencilere yönelik imkanları artırmaya hazır - Son Dakika
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El-Ezher Kurumu, Türk öğrencilere yönelik imkanları artırmaya hazır

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile görüşmesinde, Türk öğrencilere yönelik imkanları artırmaya hazır olduklarını söyledi. Tayyib, Türk öğrencilerin Ezher'de eğitim almaları için bursları artırma konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti. Ayrıca Ezher, Türkiye'de Arapça öğrenimi için merkez kurmaya ve Türk imamların Ezher'de eğitim alması için imkan sağlamaya da hazır olduğunu belirtti.

28.06.2024 14:23
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Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ile görüşmesinde, Türk öğrencilere yönelik imkanları artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Ezher Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükelçi Şen, Ezher Şeyhi Tayyib'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Tayyib, görüşmede, Ezher'in karşılıklı öğrenci gönderimi yoluyla İslam ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını belirtti.

Halihazırda 350'den fazla Türk öğrencinin Ezher'in farklı seviyelerinde eğitim gördüğünü ve bu öğrencilere yılda 8 burs sağlandığını aktaran Tayyib, Türk öğrencilerin Ezher'de eğitim almaları için bursları artırma konusunda hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Tayyib, Ezher'in ayrıca Türkiye'de Arapça öğrenimi için merkez kurmaya, Türk imamların Ezher'de "Uluslararası İmam ve Vaiz Yetiştirme Akademisi"nde eğitim alması için imkan sağlamaya hazır olduğunu da kaydetti.

Eğitiminin apolitik olması ve herhangi bir ajandaya tabi olmaması nedeniyle dünya çapındaki Müslümanların Ezher'e güvendiğine dikkati çeken Tayyib, bazı ülkelerin Ezher'in eğitim müfredatını ötekileştirme girişimlerinin "aşırılık, nefret ve taassubiyet hastalıklarının yayılmasına" yol açabileceği konusunda uyardı.

Büyükelçi Şen ise görüşmeden ve Ezher'in Türk öğrencilere yönelik bursları artırmaya hazır olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şen, bu kararın, Türkiye'nin Ezher'de eğitim gören öğrencilerin sayısının artırılması isteği; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Kurumu'nun öğrencilerin ilimle meşgul olabilmeleri adına onlara barınma yerleri oluşturulması, ders için uygun ortamın sağlanması çabalarıyla koordineli şekilde alındığını aktardı.

Ülkesinin Ezher ile Türk kurumları arasında ortak konferanslar ve toplantılar düzenleyerek ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki çabalarına işaret eden Şen, böylece İslam dünyasının karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında tartışabileceği ve fikir alışverişinde bulunabileceği, bu sorunlarla mücadele için çözümler üretilebileceğini vurguladı.

Büyükelçi Şen, bu görüşmenin Ezher ile Diyanet İşleri Başkanlığınca temsil edilen Türkiye arasında pek çok proje ve girişimle sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Şen, görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını ve Ezher Şeyhi'ni en kısa zamanda ziyaret etme temennisini iletirken, Tayyib ise böyle bir ziyaret ile Tük bakanlıkları ve kurumlarıyla ilişkileri güçlendirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: AA

Salih Mutlu Şen, Türkiye, Kahire, Mısır, Burs, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El-Ezher Kurumu, Türk öğrencilere yönelik imkanları artırmaya hazır - Son Dakika

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