El Halil Camisi'nde Tehlikeli Adım

21.04.2026 16:37
İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi çatısına Davud Yıldızı yansıtması, Yahudileştirme planı olarak değerlendirildi.

EL İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Suneyne, İsrail'in caminin çatısına "Davud Yıldızı" silüetini yansıtmasının, mekanı Yahudileştirme planları çerçevesinde tehlikeli adım olduğunu söyledi.

Ebu Suneyne, Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik saldırılar ve İsrail'in planlarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İsrail'in cami çatısını Davud Yıldızı ile aydınlatmasının "tehlikeli bir adım" olduğu uyarısında bulunan Ebu Suneyne, kutsal mekanın "hızı giderek artan sistematik saldırılara" maruz kaldığını belirtti.

Ebu Suneyne, İsrail bayrakları ve gece aydınlatmalarındaki Davud Yıldızı dahil olmak üzere Yahudi dini sembollerinin yansıtılmasını, camiyi sinagoga dönüştürme girişimi olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Mekanın kutsallığına ve Müslümanların duygularına saygı gösterilmediğini vurgulayan Ebu Suneyne, Yahudi yerleşimcilerin caminin farklı kısımlarına girerek müdahale etmesi gibi ihlallerin her an yaşandığını kaydetti.

Ebu Suneyne, İsrail'in cami içindeki Hazreti Yakup türbesinin üzerini İbranice ifadeler ve tahrif edilmiş metinlerin yazılı olduğu bir örtüyle kapatmasının, "caminin İslami kimliğini değiştirme ve tahrif etme" çabası olduğunu belirtti.

Filistinlilere camide daha yoğun şekilde bulunma çağrısı yapan Ebu Suneyne, İsrail'in son dönemde cami kapılarını kapatma, ezanı engelleme ve ibadet edenlerin sayısını kısıtlama gibi uygulamaları artırdığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
