El Halil'de İhlak Uyarısı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Belediyesinden yerleşim yerleri ve dini mekanlarla ilgili planlama ve inşaat yetkilerini geri almasının "yeni bir sömürgeci kontrol aşamasının başlangıcı" anlamına geldiğini ve "ilhakı güçlendirdiği" uyarısında bulundu.

Konseyden, "El Halil ilhakın hedefinde: İşgalci İsrail, Filistin'in planlama yetkilerini kontrol altına alıyor ve sömürgeci kontrolün yeni bir aşamasına kapı aralıyor" başlıklı açıklama yapıldı.

Açıklamada, kararın İsrail'in El Halil'i "ele geçirme girişiminde tehlikeli bir tırmanış" olduğu ve sahada bir oldubitti dayattığı kaydedildi.

İsrail'in kararının "Filistin'in El Halil üzerindeki egemenliğini kademeli olarak ortadan kaldırmayı ve Batı Şeria'daki en hassas bölgelerden biri üzerinde İsrail'in doğrudan kontrolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir sürecin parçası olarak" alındığı belirtilen açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve dini mekanlarla ilgili planlama ve düzenleme yetkilerinin İsrail makamlarına devredilmesinin, fiilen "El Halil'deki Filistin varlığını baltalamak ve belediyenin yetkilerini zayıflatmak" olduğu vurgulandı.

İsrail'in kararının, El Halil Anlaşması düzenlemelerini etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, El Halil'in yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan H1'in Filistin, yüzde 20'sini oluşturan H2'nin de İsrail kontrolünde olduğu hatırlatıldı.

Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yerleşim yerleriyle en çok hedef alınan yerlerden birinin El Halil olduğu kaydedilen açıklamada, 2025 itibarıyla kentte 25 yerleşim yeri, 80 kaçak yerleşim ve 25 bin 800 yerleşimcinin bulunduğu belirtildi.

El Halil'de 2025'te 7 yerleşim yeri planı üzerinde çalışıldığı ve 23 kaçak yerleşim yeri kurulduğu anlatılan açıklamada, böylece Filistin toprakları gasbedilerek yerleşim yerlerinin kurulmasının hızlandığı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in politikalarının sürdürülmesinin, "El Halil'in yasal ve tarihi statüsünü tehdit ettiği ve işgal altındaki Batı Şeria'da yeni bir yerleşim gerçekliğini güçlendirdiği" uyarısına yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurmuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasbederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.