El Halil'de İsrail Baskını: 1 Yaralı, 1 Gözaltı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenledikleri baskında bir Filistinliyi ateş açarak yaraladı, bir başka genci ise gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde El Halil'e bağlı Beyt Avva beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinli Ali Selame Ammar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail askerleri Filistin Kızılayı ekiplerinin yaralıya ulaşmasını engelledi.

Aynı baskında Hammude Hasan es-Sakka ise İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu eylemlerin Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1133 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.