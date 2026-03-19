El-Halil'de İsrail Füzesi 4 Kadını Öldürdü - Son Dakika
El-Halil'de İsrail Füzesi 4 Kadını Öldürdü

El-Halil\'de İsrail Füzesi 4 Kadını Öldürdü
19.03.2026 15:23
İsrail hava savunma sisteminden ateşlenen füzeye ait şarapnel, 4 Filistinli kadının ölümüne neden oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin Beyt Ava beldesinde, İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici bir füzeye ait şarapnel parçasının bir kadın güzellik salonunun yakınına düşmesi sonucu hayatını kaybeden üç Filistinli kadının cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Filistinli kadınların naaşları El-Halil kentinin güneyindeki Dura Hastanesi'nden alınarak, Beyt Ava beldesine götürüldü.

Cenaze törenine katılan binlerce Filistinli, İsrail işgalini kınayan sloganlar attı.

Şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren üç Filistinli kadının naaşı kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Acil Durum Müdahale Medya Komitesi'nden yapılan açıklamada söz konusu ölümlere yol açan şarapnel parçasının İsrail hava savunma sistemlerinden ateşlenen önleyici füzeye ait olduğu belirtildi

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzenin şarapneli işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde el-Halil kentindeki Beyt Ava beldesine düştüğü belirtilmişti.

Filistin Kızılayı, füze parçasının Beyt Ava beldesinde bir kadın kuaförüne isabet etmesi sonucunda 3 kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaralanan hamile bir kadının daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 4'e yükseldiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel El-Halil'de İsrail Füzesi 4 Kadını Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: El-Halil'de İsrail Füzesi 4 Kadını Öldürdü - Son Dakika
Advertisement
