El Halil\'de İsrail polisine silahlı saldırı: 3 ölü

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EL Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

İbranice yayın yapan Maariv gazetesinin haberinde göre, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Terkumya beldesinde bir araçtan İsrail polisinin bulunduğu bir araca silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 İsrail polisi öldü.

Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başarırken, İsrail polisi faillerin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.