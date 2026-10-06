El Halil'de İsrailliler 3 otomobil ve 1 kamyon yaktı, askerler 1 kişiyi yaraladı

El Halil'de İsrailliler 3 otomobil ve 1 kamyon yaktı, askerler 1 kişiyi yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WAFA'ya göre İsrailliler, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait evlere saldırıp 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi. İsrail askerlerinin Beyt Ula'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine düzenlediği saldırılarda ev ve araçlar ateşe verilirken, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kırsalındaki Vad Cahiş ile Vad er-Rahim bölgelerinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.
Saldırıda Filistinlilere ait mülkleri tahrip eden söz konusu gruptakiler, 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ayrıca bir evin çevresindeki samanları tutuşturdu, Yusuf Şenaran adlı Filistinlinin evinin önünde ateş yakarak camlarını kırdı.
Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in Beyt Ula bölgesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, sırtından gerçek mermiyle vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
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