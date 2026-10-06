El Halil'de İsrailliler 3 otomobil ve 1 kamyon yaktı, askerler 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

El Halil'de İsrailliler 3 otomobil ve 1 kamyon yaktı, askerler 1 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WAFA'ya göre İsrailliler, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait evlere saldırıp 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi. İsrail askerlerinin Beyt Ula'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli genç yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine düzenlediği saldırılarda ev ve araçlar ateşe verilirken, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentinin kırsalındaki Vad Cahiş ile Vad er-Rahim bölgelerinde Filistinlilere ait evlere saldırdı.

Saldırıda Filistinlilere ait mülkleri tahrip eden söz konusu gruptakiler, 3 otomobil ve 1 kamyonu ateşe verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ayrıca bir evin çevresindeki samanları tutuşturdu, Yusuf Şenaran adlı Filistinlinin evinin önünde ateş yakarak camlarını kırdı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in Beyt Ula bölgesinde, Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, sırtından gerçek mermiyle vurulan gencin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıBatı ŞeriaİsrailGüncelDünyaUlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
İbrahim Tatlıses’in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor İbrahim Tatlıses'in eski eşinden sağlık açıklaması: Tedavisi sürüyor
Halit Ergenç’ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm Halit Ergenç'ten İstanbul trafiğine scooterlı çözüm
Damat gelini almaya gitti Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
23:34
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 05:09:35. #7.13#
SON DAKİKA: El Halil'de İsrailliler 3 otomobil ve 1 kamyon yaktı, askerler 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei