El Halil'de silahlı İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyup tehdit etti - Son Dakika
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El Halil'de silahlı İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyup tehdit etti

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli, Beyt Ummer beldesinde 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak silah doğrultup tehdit etti. Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistin topraklarını gasbeden silahlı bir İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyarak tehdit etti.

Filistin Devlet Televizyonunun dijital platformlarında paylaştığı görüntülerde, silahlı İsraillinin El Halil'e bağlı Beyt Ummer beldesindeki bir Filistin evinin yakınında 5 çocuğa silah doğrulttuğu görüldü.

Görüntülerde, çocuklara bağıran ve ellerini havaya kaldırmaya zorlayan saldırganın, grubu bir süre alıkoyduğu kaydedildi.

Olayla ilgili İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında Filistinlilerin öldürülmesi ve gözaltına alınmasının yanı sıra ev ve yapıların yıkılması, cami ve araçların ateşe verilmesi, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gibi eylemler gerçekleştiriliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu saldırılarla Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ve söz konusu durumun bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ihtimalini tehlikeye attığını belirtiyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Halil'de silahlı İsrailli, 5 Filistinli çocuğu alıkoyup tehdit etti - Son Dakika

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