El-Halil'den idari tutuklu Ebu Suneyne İsrail hapishanesinde öldü - Son Dakika
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El-Halil'den idari tutuklu Ebu Suneyne İsrail hapishanesinde öldü

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Filistin'in El-Halil kentinden Mutaz el-Atraş Ebu Suneyne'nin, yaklaşık bir yıldır idari tutuklu bulunduğu İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Aile kaynakları ölümün nasıl ve neden gerçekleştiğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını belirtti.

Filistin'in El-Halil kentinden Mutaz el-Atraş Ebu Suneyne'nin, yaklaşık bir yıldır idari tutuklu bulunduğu İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin Medya Merkezi adlı internet sitesinde yer alan habere göre, aile kaynakları, yaptıkları açıklamada Ebu Suneyne'nin İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aile kaynakları, yaklaşık bir yıldır idari tutuklu olarak tutulan Ebu Suneyne'nin ölümünün nasıl gerçekleştiğine ve nedenine ilişkin??????? henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını belirtti.

Bir yıllık idari tutukluluk

Ebu Suneyne'nin yaşamını yitirmesi, İsrail'in Filistinlileri herhangi bir suçlama yöneltmeden veya yargılamadan alıkoymasına imkan veren idari tutuklama politikasının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

Filistin'deki Şihab Haber Ajansının yayımladığı haberde, yüzlerce Filistinlinin idari tutuklu bulunduğu, hapishanelerde sağlık ve insani koşulların kötüleştiğine ilişkin şikayet ve raporların bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca tutukluların farklı gözaltı merkezleri arasında nakledildiği ve gerekli tıbbi bakımdan mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklamada gözaltılar ve kötüleşen hapishane koşullarının gölgesinde Eylül 2026 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sayısının 9 bin 350'ye yaklaştığı aktarılmış ve Ofer ve Megiddo hapishanelerinde 350 çocuğun "idari tutuklu" olduğu, toplam idari tutuklu sayısının ise kadınlar ve çocuklar dahil 3 bin 176'yı geçtiği ifade edilmişti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum bırakılarak 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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