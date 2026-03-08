El-Harec\'te Askeri Mühimmat Düşmesi: 2 Ölü, 12 Yaralı

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harec kentinde askeri mühimmatın düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'nın, Sivil Savunma Sözcüsüne dayandırdığı haberde, Harec kentindeki bir bakım ve temizlik şirketine ait konuta askeri mühimmat düştüğü belirtildi.

ASKERİ MÜHİMMAT DÜŞTÜ, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olayda Hindistan ve Bangladeş uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, Bangladeş vatandaşı 12 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, bölgede ayrıca maddi hasarın oluştuğu kaydedildi.

Haberde, sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırı girişimlerinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Mühimmatın menşei ve türüne dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.