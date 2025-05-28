El Hierro'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu

İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları grubundan El Hierro'da düzensiz göçmenlerin olduğu teknenin iskeleye yanaşması sırasında alabora olması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanarya Adaları 112 Acil Servis biriminin basına verdiği bilgilerde, El Hierro'daki La Restinga Limanı'na çekilen ve içinde yaklaşık 160 düzensiz göçmenin bulunduğu bir teknenin, iskeleye yanaştırılıp içindekilerin karaya çıkarılması anında alabora olduğu belirtildi.

Denize düşen düzensiz göçmenlerden 4 kadın ile 4-16 yaşlarındaki 3 kız çocuğunun boğularak hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, bir bebeğin de kayıp olduğunu ifade etti.

Ağır yaralı iki gencin de hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Liman ekiplerinin, suya düşen ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu teknenin gövdesinin altında kalan kişilere hemen müdahale ettiği ancak olayda hayatını kaybedenlerin tam sayısının hala bilinmediği kaydedildi.

Görüntülerde, iskeledeki Sahil Güvenlik teknesinin yanına çekilen teknenin, içinde bulunan göçmenlerin tek bir tarafa yüklenmesi sonucunda alabora olduğu görülürken trajedi, kıyıya sadece 1-2 metrelik alanda yaşandı.

Las Palmas de Gran Canaria Hükümet Temsilcisi Anselmo Pestana, basına yaptığı açıklamada, yaşanan trajediden duyduğu üzüntüyü dile getirerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik teknesine naklinin açık denizde riskli olmasından dolayı limanda yapıldığını söyledi.

Pestana, "Buraya gelişleri çok zorlu bir yolculuk. Çok yorgunlar ve eğer çok çabuk bir kurtarma olmazsa hızlı bir şekilde batıyorlar. Sahil Güvenlikteki profesyonel ekipler yardım edebilmek için hiç düşünmeden hemen kendilerini suya attılar ama çok kalabalık bir gruptu." diye konuştu.

İspanya Başbakanı Sanchez: "Yaşanan dram hepimizi derinden etkilemeli"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları'ndaki düzensiz göçmen dramıyla ilgili X hesabından yayımladığı mesajda, "El Hierro'da yaşanan dram hepimizi derinden etkilemeli. Daha iyi bir gelecek bulma yolunda umutsuz bir girişimde hayatlar kaybedildi. Buna karşı harekete geçilmeli. Bu, bir insanlık meselesi. Mağdurlara ve ailelerine tüm dayanışmamı ve sevgilerimi iletiyorum. Tüm desteğim, mağdurların acılarını hafifletmek için çalışanlara." ifadelerini kullandı.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru gelen teknenin El Hierro açıklarında fark edilmesinin ardından Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kıyıya çekildiği belirtildi.

Kanarya Adaları, son yıllarda İspanya'da en fazla düzensiz göçmen akınının yaşandığı bölge olarak dikkati çekiyor.