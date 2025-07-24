El Paso'da 5 Bin Kişilik Göçmen Tesisine Onay

ABD, Texas eyaletinin El Paso kentinde, ülkedeki düzensiz göçmenlerin tutulacağı 5 bin kişilik kapasiteye sahip bir tesisin inşa edileceğini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Meksika ile sınırındaki El Paso kentindeki bir proje için merkezi Virginia eyaletinde bulunan bir firmayla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, El Paso'da ülkedeki düzensiz göçmenlerin tutulacağı 5 bin kişilik bir tesisin inşası ve işletilmesi için firmaya yaklaşık 232 milyon dolar ödendiği duyuruldu.

Tesisin inşasının Eylül 2027'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almış, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

Florida eyaletinin doğal yaşam alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz" adlı tutukevinin açılışı ise Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.