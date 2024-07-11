El Salvador'da OHAL İlanı Sonrası Cezaevinde Ölümler - Son Dakika
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El Salvador'da OHAL İlanı Sonrası Cezaevinde Ölümler

El Salvador'da suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 2022'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından cezaevine giren en az 261 kişinin hapishanede öldüğü tespit edildi. Ülkede çete üyesi olduğundan şüphelenilen 80 bini aşkın kişinin cezaevine girdiği kaydedilen raporda, ölümlerin çoğunun hastalık ve şiddet olayları gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtildi.

11.07.2024 11:19
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SAN El Salvador'da suç oranlarının düşürülmesi amacıyla 2022'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından cezaevine giren en az 261 kişinin hapishanede öldüğü tespit edildi.

ABD-El Salvador merkezli insan hakları örgütü Cristosal, ülkede Mart 2022'de OHAL ilan edilmesinden bu yana cezaevine giren ve burada ölenlere ilişkin verilerin yer aldığı raporu yayımladı.

Rapordaki verilerin, hapishanede hayatını kaybedenlerin yakınlarından, mezar ve adli tıp belgelerinden elde edildiği belirtildi.

Ülkede 2022'den bu yana çete üyesi olduğundan şüphelenilen 80 bini aşkın kişinin cezaevine girdiği kaydedilen raporda, en az 261 kişinin hapishanede öldüğünün tespit edildiği ifadesi yer aldı.

Raporda, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının hastalık ve "şiddet olayları" gibi nedenlerden öldüğü, bazılarının ölüm nedeninin belirlenemediğine dikkati çekildi.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

Kaynak: AA

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