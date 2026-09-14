Elazığ Ağın'da yeni eğitim öğretim yılı Hüseyin Taşbaşı İlkokulunda yapılan törenle başladı
Elazığ'ın Ağın ilçesindeki Hüseyin Taşbaşı İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılı için tören düzenlendi. Törene Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar ve İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Çengiz katıldı; protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle görüştü.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi.
Hüseyin Taşbaşı İlkokulunda düzenlenen törene, Kaymakam Tuğçe Yılmaz, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Reşat Çengiz de katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören sonunda Kaymakam Yılmaz ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret etti, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü, yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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